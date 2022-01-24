Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Sait Yılmaz’dan başkanlık açıklaması

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve eski yöneticilerden Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Sait Yılmaz, sarı-lacivertli kulüpteki Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için adaylığını 25 Ocak’taki basın toplantısında açıklayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 16:47
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Sait Yılmaz’dan başkanlık açıklaması
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve eski yöneticilerden Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Sait Yılmaz’ın, sarı-lacivertli kulüpteki Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için 25 Ocak’ta adaylığını açıklayacağı bildirildi.

Saat 12.00’de Kalamış Wyndham otelde gerçekleştirilecek toplantıda Yılmaz’ın, projelerini açıklayacağı öğrenildi.

Sait Yılmaz, geçen hafta Yüksek Divan Kurulu başkan adaylığıyla alakalı bir metin yayımlamıştı.


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