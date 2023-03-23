Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, milli takım arasında Zenit'le özel bir maç yapacak. Bu karşılaşmadan elde edilecek gelirin deprem bölgesine bağışlanacak. Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'e 26. haftanın ardından milli ara sebebiyle verilecek arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'le karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Zenit maçı 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Zenit maçı FB TV ve S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.
Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri afet bölgelerimize bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi FK Zenit ile karşılaşacak" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca karşılaşmayla ilgili şu detaylara yer verildi: "Tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacağı hazırlık karşılaşması, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Yaralarımızı birlikte saracağız."
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