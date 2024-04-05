Fenerbahçe'de 5 futbolcunun durumu belli oldu

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder dahil sakatlığı bulunan 5 futbolcunun son durumu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:16
Fenerbahçe'de 5 futbolcunun durumu belli oldu
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Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Fred, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçında forma giyememişti.

Sabah'ın haberine göre UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçı öncesi 5 futbolcunun son durumu şöyle:

Fred: Brezilyalı futbolcunun tendon yırtığı sakatlığı nüksetti. Fred takımdan ayrı çalışıyor.

Michy Batshuayi: Ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Ciddi bir sakatlığı bulunmuyor.

Mert Hakan Yandaş: Sakatlığını atlatan deneyimli futbolcu idman eksikliğinden kadroya alınmadı.

İsmail Yüksek: Üst adalesinden sakatlanan milli futbolcu, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.

Cengiz Ünder: Kasık sakatlığı yaşayan ancak ciddi bir durumu olmayan Cengiz Ünder, önümüzdeki haftadan itibaren kadroda yer alacak.


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