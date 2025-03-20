Fenerbahçe'de 52 yıllık geleneği Mourinho bitirebilir!
Fenerbahçe yönetiminin Jose Mourinho ile yola devam etmesi durumunda sarı-lacivertlilerde 52 yıllık "gelenek" sona erebilir.
Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'in 28. haftasının sonunda lider Galatasaray'ın maç eksiğiyle 9 puan gerisinde bulunuyor.
Sarı-lacivertli yönetim, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Jose Mourinho'nun her koşulda gelecek sezon da takımın başında olacağını her fırsatta dile getirirken, bunun gerçekleşmesi halinde 52 yıllık "gelenek" sona erebilir.
Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe'de 1973'te Didi'den bu yana hiçbir teknik direktör ilk sezonda şampiyon olamaması durumunda takip eden sezonda takımın başında yer almadı.
Fenerbahçe'de yarım asırı aşkın süredir süren bu "gelenek" sarı-lacivertlilerin bu sezon şampiyon olamaması halinde son bulacak.
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yeni sözleşme imzalamak istediği de vurgulandı.
Ali Koç'un yakın zamanda Portekizli teknik adamla bir araya geleceği, Mourinho'nun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve sözleşme yenilemeye sıcak baktığı kaydedildi.
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