Alvaro Morata İspanyol basınına konuştu: 'Mourinho'ya büyük saygım var ama...'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 09:28

Güncelleme: 19.03.2025 - 10:11

Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata, Cadena Ser'de yayınlanan El Larguero programına açıklamalarda bulundu.

Morata'nın sözleri şu şekilde:

"Atletico Madrid, sekiz forvetle anlaşmak istiyorsa, kulübün önceliğinin ben olmadığımı düşünüyorum. Zor zamanlardan geçtiğinizde, size hata yaptığınızı söyleyen yakınlarınız olsa bile her şeyi net göremezsiniz. Yaz aylarında her şeyi daha iyi düşünmeliydim. Bunu şimdi söylemenin bir faydası yok ama Atletico'dan ayrılıp ayrılmama konusunda daha fazla düşünmeliydim. Hayatınızın belirli seviyelerinde iyi olmadığınızda, yanlış kararlar veriyorsunuz. Avrupa Şampiyonası'nda aklımda olması beni rahatsız etti. AC Milan teknik direktörü, o zamanlar Fonseca'ydı, beni her gün arıyordu ve o zamanlar sevildiğimi hissetmeye ihtiyacım vardı. Şimdi geriye dönüp baktığımda Cholo da bana değer veriyor ve beni seviyordu."

"SIMEONE BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

"Eğer biri bana hata yaptığımı söyleseydi? İlk söyleyen babamdı. Juanma Lopez de bana söyledi, görünüşe göre onlar menajer ve sadece iş yapmak istiyorlar ama.... O zamanlar Simeone'nin de bana değer verdiğini ve beni istediğini göremiyordum."

"Simeone'yle hiç konuşmadık ama geçen yıl çok kötü bir dönem geçirdiğimde onun çok daha hassas bir yönünü keşfettiğim doğru. Bir insan olarak beni çok şaşırttı çünkü kişisel bir konuda bana nasıl yardımcı oldu. Artık futboldan, taktiklerden ya da az mı çok mu oynamam gerektiğinden bahsetmiyorum. Kötü bir durumdayken bir insan olarak beni çok şaşırttı."

"ATLETICO MADRID TARAFTARIYIM"

"Atletico'da bulunduğum süre için onlara teşekkür etmek, Atletico forması için her zaman her şeyimi vermeye çalıştığımı ve keşke daha fazla yardım edebilseydim ve o formayla şampiyonluklar kazanabilseydim demek istiyorum. Bana her taraftan saldırsalar bile her zaman Atletico Madrid'i savunmaya çalıştım ama ben Atletico Madrid taraftarıyım ve onların olabildiğince iyi olmasını istiyorum”

“AC Milan'da Fonseca ile bir proje başlattık, beni transfer için çağıran da oydu. Mutluyduk, çok iyi maçlar oynuyorduk. Inter'i yendik, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i yendik... ve birden işler karışmaya başladı. Bir sorun gibi görünmeye başladığımda, ayrılmayı tercih ediyorum."

"GALATASARAY'DA KALIRSAM SORUN OLMAZ"

"Türkiye'nin en büyük kulübünde bir aile deneyimi yaşama şansım vardı ve Galatasaray'a gitmeye karar verdim. Kesin bir transfer değil, önümüzdeki Ocak ayına kadar sözleşmem var, orada kalmam gerekirse de benim için sorun olmaz. Mutluyum, iyi adapte oldum, ama benim Milan ile sözleşmem var."

"Türkiye ve Galatasaray çok etkileyici, çok kültürlü, size çok şey sunuyor, ayrıca takımla birlikte Antalya'ya da çok gidiyoruz, uzun deplasman yolculuğu olduğunda 3-4 günlüğüne plaja gidiyoruz ve gerçek şu ki inanılmaz."

"UMARIM FENERBAHÇE'Yİ YENERİZ"

"Türkçe öğreniyorum, biraz ders alıyorum ve iletişim kurabiliyorum biraz. Dahil olmak istiyorum. Sonuçta başka bir kültür. İnsanlara çok saygı duyuyorum. Türkiye'de insanlar çok asil ve çok saygılı. Bir restorana gittiğinizde bazen eğer başka bir takımı tutuyorlarsa yemek vermiyorlar, şaka yollu tabii ki. Bunu şaka yollu söylüyorlar size."

"Gerçek şu ki; Galatasaraylılar takıma farklı bir duyguyla bakıyorlar. Bu etkileyici bir şey ve bunu bambaşka bir seviyede yaşıyorlar. Şu anda Galatasaray'da 25. şampiyonluğu kazanma şansımız var. Bu da formaya bir yıldız daha eklemek anlamına geliyor ve onlar için bu en önemli şey. Döndüğümüzde kupada Fenerbahçe maçı var ve umarım onları yeneriz ve iki gol atabilirim."

"MOURINHO'YA BÜYÜK SAYGIM VAR"

-"Galatasaray'da daha uzun kalmak ister misin?"

Alvaro Morata: "Evet, onların da bunu istemesi lazım. Galatasaray'da çok mutluyum. Bana çok iyi davranıyor, çok şefkatli davranıyor ve ben de çok mutluyum."

"Gerçek şu ki Mourinho'ya çok büyük bir saygım ve sevgim var çünkü bana ilk defa oynama fırsatı vermişti. Ama belki de konuşmak için Türkiye'den ayrılmamızı beklememiz gerekecek. Ayrıca sana söyleyeyim, sana son derbinin sonunun videosunu izleteceğim. Aşırı bir rekabet söz konusu."

GALATASARAY - FENERBAHÇE REKABETİ

"Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki rekabet, Madrid-Atletico ve Madrid-Barça rekabetinden çok daha ateşli ve çok daha büyük. Böylesini hiç görmedim. Maçı yönetmek için yabancı hakem geldi. Stadyumda 30 bin üzerinde polis vardı. İnanılmazdı."