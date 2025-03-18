Mourinho için Portekiz iddiasına yanıt: 'Çok özel bir insan ama...'

Manchester United forması giyen Diogo Dalot, Portekiz Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu. Dalot, Jose Mourinho'nun milli takımın başına geçmesi ile alakalı soruya yanıt verdi.

Mourinho için Portekiz iddiasına yanıt: 'Çok özel bir insan ama...'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 23:34

Manchester United forması giyen Portekizli futbolcu Diogo Dalot, milli takım kampında açıklamalarda bulundu.

Dalot, Jose Mourinho için gelen Portekiz Milli Takımı sorusuna da yanıt verdi. 

26 yaşındaki futbolcu, "Jose Mourinho ile Manchester United'da birlikte çalıştınız. Gelecekte milli takımda da teknik direktörünüz olacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bilmiyorum. Geleceği tahmin edemeyiz" yanıtını verdi.

Dalot, "Mourinho'ya büyük saygı duyuyorum, bana dünyanın en büyük takımlarından birinde oynama fırsatı verdi, ona sonsuza kadar minnettarım. Mourinho, çok özel bir insan ama bu öngöremediğim bir senaryo" dedi. 


Etiketler: #jose mourinho #Portekiz #Diogo Dalot

İlgili Haberler

İsmail Kartal'dan Jose Mourinho'ya fark! Her alanda önde...

İsmail Kartal'dan Jose Mourinho'ya fark! Her alanda önde...
Jose Mourinho şampiyonluğa inanıyor fakat... Süper Lig'de dikkat çeken istatistik!

Jose Mourinho şampiyonluğa inanıyor fakat... Süper Lig'de dikkat çeken istatistik!
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler