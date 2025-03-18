Mourinho için Portekiz iddiasına yanıt: 'Çok özel bir insan ama...'
Manchester United forması giyen Diogo Dalot, Portekiz Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu. Dalot, Jose Mourinho'nun milli takımın başına geçmesi ile alakalı soruya yanıt verdi.
Manchester United forması giyen Portekizli futbolcu Diogo Dalot, milli takım kampında açıklamalarda bulundu.
Dalot, Jose Mourinho için gelen Portekiz Milli Takımı sorusuna da yanıt verdi.
26 yaşındaki futbolcu, "Jose Mourinho ile Manchester United'da birlikte çalıştınız. Gelecekte milli takımda da teknik direktörünüz olacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bilmiyorum. Geleceği tahmin edemeyiz" yanıtını verdi.
Dalot, "Mourinho'ya büyük saygı duyuyorum, bana dünyanın en büyük takımlarından birinde oynama fırsatı verdi, ona sonsuza kadar minnettarım. Mourinho, çok özel bir insan ama bu öngöremediğim bir senaryo" dedi.
Etiketler: #jose mourinho #Portekiz #Diogo Dalot
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