Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan eleştirilere yanıt
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, 5-1 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı. Eleştirilere yanıt veren Altay, "Birçok insan hitap eden bir iş yapıyoruz. Herkesin bir fikri var. Birlik ve bütün olduğumuz zaman iyiyiz, mutluyuz" dedi.
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, 5-1'lik Kasımpaşa galibiyeti sonrası sonrası açıklamalarda bulundu.
Enner Valencia'nın 4 gollük performansına dikkat çeken Altay, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Taraftarlarla bir bütün halde mücadele verince çok güzel bir görüntü oluyor. Valencia, ilk defa 4 gol attı. İnşallah onun ve takımın performansı böyle devam eder" dedi.
Altay Bayındır
ALTAY ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Savunma arkasına attığı uzun toplar hakkında konuşan Altay, "Antrenmanlara çok çalışıyoruz. Savunma arkasında boşluk olunca, ben de top atınca değerlendirdiğimizde mutlu oluyoruz. Çalıştığımız şeylerin karşılığını alınca mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Takıma ve kendisine gelen eleştirilere değinen başarılı kaleci, "İnişler-çıkışlar olacaktır. Birçok insan hitap eden bir iş yapıyoruz. Herkesin bir fikri var. Birlik ve bütün olduğumuz zaman iyiyiz, mutluyuz. Hepimiz aynı amaç uğruna mücadele ediyoruz. Tabii ki eleştiriler olacaktır ama sahaya bakıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Camianın bütün olması gerektiğini düşünüyorum. Biz sahada mücadele vereceğiz, taraftarımızın da bizi desteklemesini istiyoruz. Kolay bir durum değil. Elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.
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