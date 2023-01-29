Fenerbahçe'de Arda Güler maçın oyuncusunu belirledi
Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler, 5-1 mağlup ettikleri Kasımpaşa mücadelesinin ardından görüşlerini aktardı. Arda Güler, "Kazanmak çok önemliydi. Tüm takım olarak çok çalıştık ama Enner Valencia'nın hakkını vermek lazım" dedi.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Kasımpaşa karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
"MAÇIN OYUNCUSU VALENCIA"
Enner Valencia'nın 4 gollük performansına dikkat çeken Arda, "Maçın oyuncusu Enner Valencia. Kazanmak çok önemliydi. Tüm takım olarak çok çalıştık ama Enner Valencia'nın hakkını vermek lazım" ifadelerini kullandı.
Taraftarların desteğine değinen genç yıldız, "Taraftara çok teşekkür ederim. Sürekli beni destekliyorlar. Bu desteğin karşılığını vermek için her zaman çalışıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
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