Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan 4 gol itirafı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 4 golle yıldızlaşan Enner Valencia, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Ekvadorlu golcü, "Kariyerimde ilk defa 4 gol attım. İşin komik yani, maçtan bir gün önce eşimle ve çocuklarımla konuştum hiç 4 gol atamadığımı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 22:10
Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan 4 gol itirafı
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Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia, 5-1'lik Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendirdi.

Enner Valencia

HEDEFİ 5 GOL

Ekvadorlu golcü, karşılaşmada 4 gol attığının hatırlatılması üzerine, "Kariyerimde ilk defa 4 gol attım. İşin komik yani, maçtan bir gün önce eşimle ve çocuklarımla konuştum hiç 4 gol atamadığımı. Eve gider gitmez 5 gol atmak için eşime söyleyeceğim bir maçta 5 gol atamadığımı" diye konuştu.

Valencia ayrıca, "Galibiyet için mutluyum. Her maçtan 3 puanla ayrılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.


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