Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan 4 gol itirafı
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 4 golle yıldızlaşan Enner Valencia, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Ekvadorlu golcü, "Kariyerimde ilk defa 4 gol attım. İşin komik yani, maçtan bir gün önce eşimle ve çocuklarımla konuştum hiç 4 gol atamadığımı" dedi.
Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia, 5-1'lik Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendirdi.
Enner Valencia
HEDEFİ 5 GOL
Ekvadorlu golcü, karşılaşmada 4 gol attığının hatırlatılması üzerine, "Kariyerimde ilk defa 4 gol attım. İşin komik yani, maçtan bir gün önce eşimle ve çocuklarımla konuştum hiç 4 gol atamadığımı. Eve gider gitmez 5 gol atmak için eşime söyleyeceğim bir maçta 5 gol atamadığımı" diye konuştu.
Valencia ayrıca, "Galibiyet için mutluyum. Her maçtan 3 puanla ayrılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin kalesi Kayseri'de 600 kişi İYİ Parti'ye katıldı
- Otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü
- Antidepresan kullanımı 10 yılda neredeyse ikiye katladı
- Uğur Dündar'dan yıllar sonra gelen Deniz Baykal itirafı
- İşe alınmayınca öyle bir şey yaptı ki...
- Altılı masadan Erdoğan'a sert yanıt
- Esra Erol'un ağzı açık kaldı: Duvardaki erkeklerle...
- 'Onun adına çok utanıyorum'
- Kayseri'de yolcu otobüsü faciası! Çok sayıda can kaybı
- '13 Şubat'ta belirlenir, sonra açıklanır'