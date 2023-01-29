Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan 4 gol itirafı

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 22:10

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 22:10

Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia, 5-1'lik Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendirdi.

Enner Valencia

HEDEFİ 5 GOL

Ekvadorlu golcü, karşılaşmada 4 gol attığının hatırlatılması üzerine, "Kariyerimde ilk defa 4 gol attım. İşin komik yani, maçtan bir gün önce eşimle ve çocuklarımla konuştum hiç 4 gol atamadığımı. Eve gider gitmez 5 gol atmak için eşime söyleyeceğim bir maçta 5 gol atamadığımı" diye konuştu.

Valencia ayrıca, "Galibiyet için mutluyum. Her maçtan 3 puanla ayrılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.