Fenerbahçe’de Arao, Osayi, Ferdi, İsmail, Rossi, Tisserand göze girdi
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmaya Arao, Osayi, Rossi, Ferdi, İsmail Yüksek ve Tisserand performanslarıyla damga vurdu.
Takıma yeni katılmasına rağmen uzun süredir Sarı-Lacivertli formayı giyiyormuş gibi oynayan Arao, teknik direktör Jesus’un kendisini transfer etme isteğinin doğruluğunu ispatladı. Osayi ile Ferdi, geçen sezon yükselen formlarını devam ettiren görüntüleriyle dikkat çekti. Hücum hattında birçok alternatif oyuncu bulunmasına karşın Rossi sergilediği futbolla ilk 11’deki yerini bırakmayacağa benziyor. Rossi-Ferdi uyumu sol kanatta göze batan en önemli noktaydı. Kamp döneminin yükselen değeri İsmail Yüksek, Jesus’tan formayı kapmayı başarırken Kiev karşısındaki doğru müdahaleleriyle bir kez daha hocasının güvenini boşa çıkarmadı.
TISSERAND KAFA KARIŞTIRDI
Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan, hatta UEFA oyuncu listesine dahi yazılmayan Tisserand, Kim’in ayrılığı ile kadroda kendisine yeniden yer buldu. Jesus, Kiev karşılaşmasına Serdar Aziz’le başlasa da ikinci yarıdaki tercihi Kongolu stoperden yana oldu. Sarı-Lacivertliler, stopere bir transfer daha yapacak. Ancak antrenman temposunu artıran Tisserand’ın ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmiş değil.
ARDA’YA YER ARANIYOR
Kiev maçına yedek başlayan, oyuna girdikten sonra hücuma büyük hareketlilik getiren Arda Güler’in ilk 11’e monte edilmesi bekleniyor. Jesus, 73. dakika oyuna aldığı genç futbolcuya hücumda kilidi açması görevini verdi. Arda’nın özellikle kapalı savunmalara karşı yeteneğiyle Fenerbahçe’nin en önemli gücü olması bekleniyor. Henüz süre alamayan Emre Mor ile oyuna sonradan dahil olan Bruma da Jesus’un beklenti içinde bulunduğu isimler.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
F.Bahçe’nin 27 Temmuz’da Dinamo Kiev ile Kadıköy’de oynayacağı maç kapalı gişe olacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar, satışa çıkan tüm kombineleri kısa sürede tüketmişti. Maç için çıkacak az sayıda biletin de tamamen satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. F.Bahçeli taraftarlar, Jesus’un Kadıköy’deki ilk maçında tribünleri dolduracak.
BERISHA STUTTGART’A
F.Bahçe’nin takımda düşünmediği Berisha, Stuttgart kulübüyle görüşüyor. 24 yaşındaki futbolcunun, Alman ekibiyle birçok konuda anlaştığı öğrenildi. Stuttgart’ın Sarı-Lacivertlilere kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Ancak F.Bahçe yönetimi, forvet oyuncusunu bonservisiyle göndermek istiyor. Berisha, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
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