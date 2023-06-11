Fenerbahçe'den Başakşehir maçı öncesi forma kararı!

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanacak final maçına yeni sezon formasıyla çıkacağını duyurdu. Sarı lacivertlilerin yeni sezon formasında 5 yıldız olması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 15:00
Fenerbahçe'den Başakşehir maçı öncesi forma kararı!
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi forma kararı aldı.

Sarı lacivertliler, mücadeleye yeni sezon formalarıyla çıkacağını açıkladı.  Fenerbahçe'nin yeni sezon formasında 5 yıldız olması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak; Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak!" ifadelerine yer verildi. 

 


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