Fenerbahçe'de Wilfried Zaha'ya ilk teklif!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha ile ilgileniyor. Sarı-lacivertli kulüp, İstanbul'a gelen Zaha'nın menajerinin taleplerini gözden geçirerek teklifini iletecek.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final rövanşında çarşamba günü Sivasspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda teknik direktör Jesus’un kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.
Wilfried Zaha
MENAJERİ TALEPLERİNİ İLETTİ
Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig’de Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha ile ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun menajeri, Fenerbahçe’nin daveti üzerine İstanbul’a geldi. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri, sarı-lacivertli yetkililerle görüşüp taleplerini iletti. Fenerbahçe yönetimi kısa süre sonra Zaha’ya geri dönüş yapacak.
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