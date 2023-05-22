2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Fenerbahçe'de Wilfried Zaha'ya ilk teklif!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha ile ilgileniyor. Sarı-lacivertli kulüp, İstanbul'a gelen Zaha'nın menajerinin taleplerini gözden geçirerek teklifini iletecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:03
Fenerbahçe'de Wilfried Zaha'ya ilk teklif!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final rövanşında çarşamba günü Sivasspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda teknik direktör Jesus’un kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Wilfried Zaha

MENAJERİ TALEPLERİNİ İLETTİ

Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig’de Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha ile ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun menajeri, Fenerbahçe’nin daveti üzerine İstanbul’a geldi. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri, sarı-lacivertli yetkililerle görüşüp taleplerini iletti. Fenerbahçe yönetimi kısa süre sonra Zaha’ya geri dönüş yapacak.


wilfried zaha fenerbahçe crystal palace İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Ryan Kent'in eski hocası ayrılığı duyurdu!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Ryan Kent'in eski hocası ayrılığı duyurdu!
Newcastle United gözünü Fenerbahçe'ye dikti

Newcastle United gözünü Fenerbahçe'ye dikti

En Çok Okunan Haberler