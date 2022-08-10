Fenerbahçe'de Arda Güler'in neden oynamadığı belli oldu!

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:22

Yeni transferleriyle sezona fırtına gibi başlaması beklenen Fenerbahçe'de Ümraniye beraberliğinin şoku yaşanıyor. Ligin yeni takımı Ümraniyespor karısında yenilgiden 90+2'de kulübenin gediklisi Berisha'nın attığı golle kurtulan Fenerbahçe'de maç sonrası en çok konuşulan konu Arda Güler'in neden oynamadığıydı.

Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Arda Güler'in Ümraniyespor maçında oynamama sebebi sakatlık değil. Arat, köşesinde şu ifadelere yer verdi:

"MAÇIN AKIŞI ARDA'YA OYNAMA İZNİ VERMEDİ"

"'Bir gün önce 10 numaralı forma verilerek onore edilen Arda Güler neden 10 saniye bile süre almadı' soruma Fenerbahçe'nin iki önemli isminden aldığım yanıt kısa ve netti."

"Arda'nın bir sakatlığı yok. Oynamaması tamamen hocanın tercihidir. Ancak şunu biliyoruz ki Jorge Jesus Arda'yı bu maçta 10 numaralı formasıyla alkışlatmak istiyordu. Ama oyunun akışı buna izin vermedi. Arda'nın oyuna girmesinin beklendiği 65-70'nci dakikalar arasında yenilen bir gol, ardından ağır bir penaltı kararıyla teknik ekibin tüm hesapları altüst oldu. Önce Miha Zajc ardından skoru çevirmek için Serdar Dursun ve Berisha hamlesini yapmak zorunda kalınca Arda'nın 10 numaralı formasıyla alkış alıp takıma enerji katacağı atmosfer oluşamadı."