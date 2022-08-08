Fenerbahçe'de Attila Szalai giderse yerine Nino gelecek
İngiliz ekibi West Ham United'dan Macar yıldız Attila Szalai için gelen 10 milyon Euro'luk teklifi reddeden Fenerbahçe, teklifin yükseltilmesi durumunda oyuncuyu satmayı düşünüyor. Szalai'nin yerine ilk aday ise Nino.
Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Atilla Szalai için birçok teklif geliyor. Başarılı oyuncuyla ilgili bu hafta yeni gelişmeler yaşanabilir.
Sabah'ın haberine göre; İtalya ve Almanya ekipleriyle görüşmelerde bulunan Szalai'nin yeni talibi İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United oldu.
Szalai için 10 milyon Euro'yu gözden çıkaran İngiliz ekibi, Fenerbahçe yönetiminden olumsuz yanıt aldı. Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin ardından savunma hattını korumak isteyen Fenerbahçe, 15 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almıyor.
Eğer savunma hattında bir ayrılık daha yaşanırsa hedefteki isim Fluminense forması giyen Nino.
İstikrarlı performansıyla dikkati çeken Nino, Brezilya Milli Takımı'yla da geçen yaz düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın kadrosunda yer aldı ve altın madalya kazanan takımın en önemli isimlerinden oldu.
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