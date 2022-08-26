Fenerbahçe'de Attila Szalai'ye Zenit'ten taklif!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin ardından Atilla Szalai'nin de geleceği gizemini koruyor. Macar stoper için Rusya'dan gelen teklif camiayı ikiye böldü.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Autria Wien'i saf dışı bırakarak Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başaran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Szalai için Rusya'dan sürpriz bir teklif geldi.
Savunmada Kim Min Jae'in Napoli'ye transferi sonrası Attila Szalai'de flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan birçok talibi bulunan Attila Szalai, bu sezon ilk kez Austria Wien maçında yedek kalması, kafalarda soru işareti yarattı. Fenerbahçe, 15 milyon Euro bonservis bedelinin altında futbolcuyu vermeyi düşünmüyordu.
ZENIT'İN NİYETİ CİDDİ
Fanatik’in haberine göre, Rusya'nın Zenit Kulübü bu bonservis bedeline çıkabileceğini belirtti. Zenit'in 17+2 milyon Euro verdiği ve bu transferin bittiği iddia edildi. Önümüzdeki günlerde bu transferi netleşmesi bekleniyor. Szalai'ye talip olan Alman ve İtalyan kulüpleri de bulunuyor.
Fenerbahçe'nin 2021 yılının ocak ayında kadrosuna kattığı Attila Szalai, Fenerbahçe'de çıktığı 74 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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