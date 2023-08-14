Fenerbahçe tribünlerinden Altay Bayındır'a tepki
Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan Gaziantep FK karşılaşmasında sarı-lacivertli tribünlerden milli kaleci Altay Bayındır'a tepki gösterildi.
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçı 2-1 kazandı. Maçta Altay Bayındır ile Samet Akaydin arasında bir pozisyonda anlaşmazlık yaşandı.
Maçın son bölümünde yaşanan pozisyon sonrası tribünler, kaleci Altay Bayındır'a tepki gösterdi.
ALTAY BAYINDIR'A TEPKİ
90+5. dakikada skor 2-1 iken Samet ve Altay hava topu pozisyonunda anlaşamadı. Gaziantep FK bu pozisyon sonrası korner kazandı.
Tribünler, pozisyon nedeniyle kaleci Altay Bayındır'a tepki gösterdi.
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