Fenerbahçe'de 4 eksik: Kayserispor maçının kamp kadrosu açıklandı!
Süper Lig'in 17. haftasında çarşamba günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu duyurdu.
Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertli takımda cezalı Samet Akaydin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Edin Dzeko, Becao ve Miha Zajc kafilede yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
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