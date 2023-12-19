Fenerbahçe'de 4 eksik: Kayserispor maçının kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'in 17. haftasında çarşamba günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:20
Fenerbahçe'de 4 eksik: Kayserispor maçının kamp kadrosu açıklandı!
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Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertli takımda cezalı Samet Akaydin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Edin Dzeko, Becao ve Miha Zajc kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:


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