Fenerbahçe'ye geri dönmüştü: Lincoln Henrique için yeni iddia!
Lincoln Henrique kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin 26 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak üzere olduğu iddia edildi.
Geçen sezonun ara transfer döneminde Brezilya Ligi ekiplerinden Bragantino'ya kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilere geri döndü.
Fenerbahçe'ye döner dönmez ilk işi tesislerden fotoğraf paylaşmak olan Brezilyalı futbolcu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Barış Yurduseven'in haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lincoln Henrique'yi kiralık olarak kadrosuna katacak.
Lincoln Henrique kiralık olarak formasını giydiği Bragantino'da 49 maça çıktı.
26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol-4 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Lincoln Henrique #fenerbahçe #hull city
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