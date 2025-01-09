Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri döndü!
Bragantino ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri döndü.
Önceki sezonun şubat ayında Brezilya ekibi Bragantino'ya kiralanan ve kiralık sözleşmesi sona eren Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri döndü.
26 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünden bir fotoğraf paylaşırken, "Günaydın" ifadesinin yanına sarı-lacivert kalp bıraktı.
YAKLAŞIK 9 AY SAHALARDAN UZAK KALDI
Santa Clara'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Lincoln 9 Mart 2023'te çapraz bağlarından yaşadığı ağır sakatlık sebebiyle 263 gün forma giyememişti.
BRAGANTINO'DA NE YAPTI?
Fenerbahçe'den Bragantino'ya 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, Bragantino'da çıktığı 49 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.
2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler: #Lincoln Henrique #fenerbahçe #Bragantino
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