Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Ganalı oyuncu Alice Kusi ile yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:04
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı geçen sezonun devre arasında transfer edilen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Alice Kusi ile yollarının ayrıldığını resmen açıkladı.

Alice Kusi

Sarı-lacivertli ekibin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızın kadrosuna katılan futbolcumuz Alice Kusi ile yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Alice Kusi, Fenerbahçe formasıyla 4 maçta 5 gol katkısı sağladı.


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