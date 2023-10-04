Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Ganalı oyuncu Alice Kusi ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı geçen sezonun devre arasında transfer edilen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Alice Kusi ile yollarının ayrıldığını resmen açıkladı.
Alice Kusi
Sarı-lacivertli ekibin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızın kadrosuna katılan futbolcumuz Alice Kusi ile yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Alice Kusi, Fenerbahçe formasıyla 4 maçta 5 gol katkısı sağladı.
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