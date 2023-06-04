Fenerbahçe'den '5 yıldız' hamlesi
Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'de, mücadele öncesi giyilen '5 yıldız'lı ceketler dikkat çekti.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi '5 yıldız' hamlesi yaptı.
Maç öncesi seremonide giyilen ceketlerde Fenerbahçe logosunun üstünde 5 yıldız yer aldı.
YILDIZSIZ LOGO KULLANILIYORDU
Sarı-lacivertli kulüp, kendi kararıyla bu sezon maçlara yıldızsız logo ile çıkıyordu.
Fenerbahçe, TFF'den 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların geçerli olmasını talep etmişti.
Sarı lacivertliler, 1959'dan önce kazanılan 9 şampiyonluğula birlikte 5 yıldızı olduğunu savunuyordu.
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