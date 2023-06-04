Fenerbahçe'den '5 yıldız' hamlesi

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'de, mücadele öncesi giyilen '5 yıldız'lı ceketler dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 20:07
Fenerbahçe'den '5 yıldız' hamlesi
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi '5 yıldız' hamlesi yaptı.

Maç öncesi seremonide giyilen ceketlerde Fenerbahçe logosunun üstünde 5 yıldız yer aldı.

YILDIZSIZ LOGO KULLANILIYORDU

Sarı-lacivertli kulüp, kendi kararıyla bu sezon maçlara yıldızsız logo ile çıkıyordu.

Fenerbahçe, TFF'den 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların geçerli olmasını talep etmişti.

Sarı lacivertliler, 1959'dan önce kazanılan 9 şampiyonluğula birlikte 5 yıldızı olduğunu savunuyordu.


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