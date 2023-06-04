Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un derbilerde yüzü gülmedi

Yayınlanma: 04.06.2023 - 21:34

Güncelleme: 04.06.2023 - 21:36

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleden yenik ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon takımının başında derbi galibiyeti elde edemedi.

Portekizli çalıştırıcı, 1990-91 sezonunda Guus Hiddink'ten sonra bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki derbi karşılaşmasını da kaybeden ilk teknik direktör oldu.

İŞTE JESUS'UN DERBİ PERFORMANSI

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

Galasaray 0-3 Fenerbahçe