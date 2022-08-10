Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel gerçekleri!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ümraniyespor karşılaşmasında Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'e forma şansı tanımamıştı. İddiaya göre Nijeryalı futbolcunun süre almamasının nedeni ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından merak edilen konulardan biri de Bright Osayi-Samuel'e neden süre verilmediğiydi.
Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Osayi'ye alternatif olarak hazırlık döneminde Burak Kapacak'ı denedi ancak hücumda etkili olan genç futbolcunun defans bilgisi yetersiz kalınca bu denemelerden vazgeçti. İki Dinamo Kiev ve Slovacko maçlarını ağrılarla geçiren Nijerya asıllı İngiliz sağ bek Osayi Samuel Ümraniye karşısında dinlendirilmek istendi.
OSAYI-SAMUEL YOKKEN SIKINTI YAŞANDI
Ferdi Kadıoğlu sağ beke, sol ayaklı stoper Peres de ilk maçında sol beke çekilince Sarı-lacivertliler hızlı Ümraniyespor forvetleri karşısında 97 dakika zor anlar yaşadılar. Orta sahayı tek topla geçen süratli oyuncular Bettaieb, Geraldo ve Del Valle’yi, aksayan Fenerbahçe defansı arkaya çok kaçırınca Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar'ın istediği oldu. Henüz yan yana oynama alışkanlığı olmayan Fenerbahçe geri dörtlüsü oldukça zorlandı.
OSAYI-SAMUEL MUTLU
Maçın ardından oynamamasının ardından ayrılık haberleri çıkan Osayi-Samuel sosyal medya hesabından hiç bir şeyi silmediğini, Fenerbahçe'yi sildiği şeklinde dedikoduların gerçeği yansıtmadığını net olarak belirtti.
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