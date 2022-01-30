Fenerbahçe'de Burak Kapacak ile yollar ayrılıyor

Sezon başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Burak Kapacak kiralık gönderiliyor. İsmail Kartal'ın Kapacak'ı yetersiz bulduğu ve yönetime genç futbolcunun kiralanması yönünde rapor sunduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2022 Pazar, 10:49
Fenerbahçe'de Burak Kapacak ile yollar ayrılıyor
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Fenerbahçe'de Burak Kapacak, Çaykur Rizespor’a kiralanıyor.

Karadeniz temsilcisi, 22 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptı.

Sarı-Lacivertliler’in teknik heyeti, Kapacak’ın oynayarak tecrübe kazanması için kiralanmasına onay verdi.

Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon yalnızca Türkiye Kupası’ndaki Afjet Afyonspor maçında forma giyebildi.

Fenerbahçe, Burak Kapacak’ı sezon başında Bursaspor’dan 1 milyon 350 bin euro karşılığında transfer etmişti.


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