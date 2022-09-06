Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Zico'yu yakaladı, Pereira'ya fark attı!

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 13:37
<p>Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde golcü bir takım havasına büründü. Başkan Ali Koç'un göreve geldiği son 5 yıla bakıldığında sarı-lacivertliler, rakip fileleri en çok havalandırdığı dönemi yaşıyor.</p>

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde golcü bir takım havasına büründü. Başkan Ali Koç'un göreve geldiği son 5 yıla bakıldığında sarı-lacivertliler, rakip fileleri en çok havalandırdığı dönemi yaşıyor.

<p><strong>Sabah</strong>'ın haberine göre Portekizli teknik direktörün takımı, son 16 sezonun en başarılı günlerine imza atıp, 2006-2007 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Zico'nun Fenerbahçe'sini gol sayısında yakaladı.</p>

Sabah'ın haberine göre Portekizli teknik direktörün takımı, son 16 sezonun en başarılı günlerine imza atıp, 2006-2007 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Zico'nun Fenerbahçe'sini gol sayısında yakaladı.

<p>Brezilyalı, ilk 5 haftada 12 puan toplarken 15 gol atmıştı. Kanarya, 1988-89'da 103 golle rekor kırdığı sezon ise ilk 5 haftada 12 gol üretebilmişti.</p>

Brezilyalı, ilk 5 haftada 12 puan toplarken 15 gol atmıştı. Kanarya, 1988-89'da 103 golle rekor kırdığı sezon ise ilk 5 haftada 12 gol üretebilmişti.

<p><strong>VATANDAŞI PEREIRA'YI İKİYE KATLADI</strong></p> <p>Fenerbahçe geçtiğimiz sezona Portekizli Vitor Pereira ile başlamış, ilk 5 hafta 10 puan toplamıştı. </p>

VATANDAŞI PEREIRA'YI İKİYE KATLADI

Fenerbahçe geçtiğimiz sezona Portekizli Vitor Pereira ile başlamış, ilk 5 hafta 10 puan toplamıştı. 

<p>Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler de aynı şekilde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 10 puan aldı. </p>

Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler de aynı şekilde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 10 puan aldı. 

<p>Aradaki büyük fark ise gol sayısında yaşandı. Pereiralı Fenerbahçe 6 gol atarken, Jesus'un takımı 15 gol buldu. Ancak yenen gol sayısında da 54 yaşındaki hoca, vatandaşına fark attı. Geçen sezon ilk 5 hafta kalesinde 3 gol gören Fenerbahçe bu sezon 6 gol yedi. </p>

Aradaki büyük fark ise gol sayısında yaşandı. Pereiralı Fenerbahçe 6 gol atarken, Jesus'un takımı 15 gol buldu. Ancak yenen gol sayısında da 54 yaşındaki hoca, vatandaşına fark attı. Geçen sezon ilk 5 hafta kalesinde 3 gol gören Fenerbahçe bu sezon 6 gol yedi. 

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