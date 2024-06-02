Fenerbahçe'de büyük gün: Jose Mourinho imzaya geliyor!
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho bugün (pazar) İstanbul'a gelecek. Portekizli teknik adam, taraftara açık törende sarı-lacivertlilere imza atacak.
Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Mourinho, bugün (pazar) İstanbul'a gelecek.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Mourinho için bugün Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenlenecek.
Taraftara açık olacak tören saat 19.00'da başlayacak. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada stadyum kapılarının 17.00'de açılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilendirme mesajında "Bu akşam biletli taraftarlarımızın girişlerde sorun yaşamaması ve imza törenini sorunsuz izleyebilmesi için evimizin kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır" ifadelerine yer verildi.
İstanbul'a gelmek için yola çıkan Jose Mourinho'yu taşıyan uçağın saat 14.30 sıralarında Türkiye'de olması bekleniyor.
TARAFTARA MESAJ YOLLADI
Jose Mourinho, cumartesi akşamı kulüp internet sitesinden yayınlanan video ile Fenerbahçeli taraftarlara mesaj yolladı. Portekizli teknik adam, "Merhaba Fenerbahçeliler, yarın (pazar) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fenerbahçe'den Jose Mourinho'nun imza törenine dair yapılan paylaşımda ise stadyumdan bir görsel paylaşıldı ve "Bu stat ne heyecanlar yaşadı ne başarıları kucakladı, milyonlarca kalp burada attı! Ve şimdi yeni umutların başlangıcı olmak için hazırlanıyor! Saracoğlu, saat 19.00'da yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu ve büyük taraftarını bekliyor!" sözleri kullanıldı.
Bu stat ne heyecanlar yaşadı ne başarıları kucakladı, milyonlarca kalp burada attı!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024
Ve şimdi yeni umutların başlangıcı olmak için hazırlanıyor!
Saracoğlu, saat 19.00’da yeni teknik direktörü Jose Mourinho’yu ve büyük taraftarını bekliyor! ???? pic.twitter.com/MU788fM4PI
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