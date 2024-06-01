Son Dakika: Fenerbahçe, Mourinho'yu duyurdu!
Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
FİNALİ BİRLİKTE İZLEYECEKLER
Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidecek ve Jose Mourinho ile buluşup bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.
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