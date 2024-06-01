Son Dakika: Fenerbahçe, Mourinho'yu duyurdu!

Yayınlanma: 01.06.2024 - 10:08

Güncelleme: 01.06.2024 - 10:14

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

FİNALİ BİRLİKTE İZLEYECEKLER

Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidecek ve Jose Mourinho ile buluşup bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.