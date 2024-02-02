Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:18

Güncelleme: 02.02.2024 - 17:19

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlıkları bulunan Luan Peres, Becao ve Fred, kadroda yer almadı. Transfer görüşmelerinde bulunan Lincoln ile Afrika Kupası'nda bulunan Osayi Samuel de kendine yer bulamadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLK KEZ KADRODA

Sarı lacivertli takımın yeni transferi Çağlar Söyüncü, kadroda yer aldı. Milli futbolcu, transferi sonrası ilk kez bir maçın kadrosuna dahil edildi.