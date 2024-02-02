Yüksel Yıldırım'dan Douglas Costa sözleri: 'Fenerbahçe maçını seyrettikten sonra...'

Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:58

Güncelleme: 02.02.2024 - 16:00

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Sezon değerlendirmesi yapan Yıldırım, "Biz sezona ilk 10 parolasıyla çıktık ama evdeki hesap çarşıya uymadı. İlk 7 haftada 1 puanla ligin dibindeydik. Hoca değişikliğine gittik, yavaş yavaş takımın kendine gelmesi, takım gerçek hüviyetiyle oynamaya başladı. Puan ve puanlar alarak 14. sıraya kadar geldik. Gelirken de çok ciddi maçlar oynadık. Herkes bize küme düştü diye bakıyordu ama bugün gördüler ki Samsunspor bu ligi kolay kolay bırakmayacak. Samsunspor'un Süper Lig'e, Süper Lig'in de Samsunspor'a ihtiyacı var. Biz bunu camia olarak hak ediyoruz. Bugün 34 bine yakın seyircimiz olacak. Stadyum full. Bugünkü maçın önemini biliyoruz. Geleceğimizle ilgili çok önemli bir maç. 5 maçtır yenilmiyoruz, bu maçta da bunu sürdürmek istiyoruz. Takım gerekli çalışmaları yaptı. Bu akşam çok güzel bir maç izleteceğiz. Samsunspor güzel bir oyun oynuyor, güzel ve zevkli bir maç olacak diye düşünüyorum" dedi.

"GALATASARAY'DAN ÇEKİNMİYORUZ"

Galatasaray maçı hakkında konuşan Yıldırım, "Galatasaray'dan çekinmiyoruz. Puan ve puanlar için çıkacağız. Galatasaray, Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin en güçlü takımlarından biri. Güzel bir maç izleteceğiz. Önce centilmence bir maç olmasını istiyorum. Sonra kazanan olacaksa Samsunspor'un kazanmasını istiyorum. Biz beraberliğe de mutlu olacağız. Böyle maçlarda 1 puan bile avantaj oluyor. 2 takım şampiyonluğa oynuyor. 5 takım gazozuna oynuyor. 12 takım küme düşmemeye oynuyor. Onun için her puan altın değerinde" ifadelerini kullandı.

TRANSER AÇIKLAMASI

Transfer sorularını da yanıtlayan Yıldırım, "Maksimum 3 transferle bitiririz diye düşünüyorum. Gidişat onu gösteriyor, göreceğiz. 12. adam, bizim böyle maçlarda çok ihtiyacını duyduğumuz bir kitle. Bugün onlar gerekeni yaptı. Tüm biletler satıldı. İnanılmaz bir destek olacak. Güzel bir ev sahipliği göstereceğiz. Samsunspor'un neden Türk futbol dünyasında önemli olduğunu görecekler. Taraftarımdan bugün takımlarına 90 dakika desteklemelerini istiyorum. Tek yürek, tek ses olmalarını istiyorum. Küfür ve şiddete yer vermemelerini istiyorum" sözlerini sarf etti.

DOUGLAS COSTA NEDEN OLMADI?

Douglas Costa transferinin neden gerçekleşmediğini açıklayan Yıldırım, "Biz Douglas Costa ile anlaştık, uçak bileti hazırdı. Oyuncu gelirim, hazırım dedi. Miami'deydi, Fenerbahçe maçını seyret, nasıl bir takıma geleceğini gör dedim. Maçı seyrettikten sonra çok dürüst bir şekilde, vazgeçtik dediler. 'Ben hazır değilim, 4 hafta adapte olmam lazım' dedi. Mart'ın ortasında eşi doğup yapacak, oraya gitmesi lazım, 'Samsunspor'a desteğim az olur' dedi. Biz de böyle davranmasından dolayı teşekkür ettik. O konu öyle kapandı centilmence. Samsunspor'u takip edeceğini söyledi" dedi.