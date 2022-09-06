Fenerbahçe'de Cedric Bakambu sürprizi

06 Eylül 2022 Salı, 11:22

Hücum hattını Michy Batshuayi ile güçlendiren Fenerbahçe, transferin son günlerinde sürpriz bir isim için nabız yoklamaya başladı.

Fransız basını, Marsilya'da forma giyen ancak Şampiyonlar Ligi kadrosuna ismi yazılmayan Cedric Bakambu'nun hayal kırıklığına uğradığını ve Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyla temas kurduğunu yazdı.

Marsilya'ya yüksek bir maaşla imza atan ancak kadrodaki önemini kaybeden Bakambu'nun Türkiye transferine ilk aşamada sıcak bakmadığı ancak transferin sona ereceği 8 Eylül tarihine kadar kararını değiştirebileceği ifade edildi.

MARSİLYA BAŞKANI BAKAMBU İÇİN AÇIKLAMA YAPTI!

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakambu'nun durumuna bağlı olarak finansal fair play yaptırımlarıyla ilgili sınırlandırmalar var. Çözüm arayışındayız. Temsilcileri ile de konuştuk ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Oynama süresi azaldı ancak kalmaya karar verdi. Biz onunla olmaktan mutluyuz ancak hala yeni olasılıklar var" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Kongolu oyuncu, Marsilya formasıyla bu sezon 3 maçta 56 dakika süre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi. Geçen sezonun devre arasında Marsilya'ya gelen Bakambu, çıktığı 12 maçta 4 gol kaydetmişti.