Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İki grup halinde pas yaparak devam eden antrenmanın çabukluk çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Antrenmana, tedavilerine devam edilen Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun katılmadığı ifade edildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Video Haberler
- Dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı
- Kaza yaptı, polise sarılıp bayramlaştı
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Kanolanın ekim alanı 9 kat arttı
- Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu
- Belediyenin ek hizmet binasında yangın
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Karadeniz'de patlama sesiyle gelen mayın tedirginliği
- İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
- Sosyal medyada yayın yaparken 'fırına' girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- AKP'de 'yorgunluk' istifası
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- 'Gizemli hepatit' alarmı: 3 çocuk öldü
- Hakaretin perde arkası
- Özel'den, Turan'a çok sert yanıt
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- 'Seçimlerde manipülasyon' iddiası
- Erdoğan, kararsızları toplasa bile...