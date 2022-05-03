Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA
03 Mayıs 2022 Salı, 20:41
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İki grup halinde pas yaparak devam eden antrenmanın çabukluk çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun katılmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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