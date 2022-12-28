Fenerbahçe'de Diego Rossi geri döndü
Kendi sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Uruguaylı futbolcu Diego Rossi performansıyla dikkat çekti.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 16. haftasında konuk ettiği Hatayspor’u farklı yenerek Galatasaray’ı geride bırakıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Sarı-Lacivertlilerde 1 maç sonra 11’deki yerini alan Diego Rossi verdiği gol paslarıyla yıldızlaştı.
Diego Rossi (solda)
2 ASİST YAPTI
Uruguaylı hücum oyuncusu 6 dakikada 2 asist yaptı. Rossi 20. dakikada King’in, 26’da Batshuayi’nin gollerinde pası veren isimdi.
F.Bahçe, bu sezon ligde 9 kezle ilk yarılarda en fazla isabetli şut çektiği maçı oynadı.
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