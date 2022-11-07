Fenerbahçe'de Diego Rossi sevinci
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Diego Rossi, uzun bir aranın ardından 21 kişilik maç kadrosunda yer buldu.
Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer aldı.
Sarı-lacivertli formayla 2'si Avrupa 1'i lig maçını sakatlığı sebebiyle kaçıran Rossi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlamıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus, Demir Grup Sivasspor karşısında Rossi'yi yedek soyundurdu.
Video Haberler
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda İmamoğlu telkini
- 'O günü bekleyin...'
- Soylu resmen itiraf etti!
- Çok sayıda ölü ve yaralı var...
- Dilek Ertek’in aile avukatı tek tek anlattı
- 'Pabucumun cübbelisi...'
- 'Rahatsızlık MHP merkezine sirayet etti'
- 56 yaşındaki kadın oğlunun bebeğini doğurdu!
- Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan 'alfabe' sorusu
- 'Normal bir Covid ölümü değil...'