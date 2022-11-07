Fenerbahçe'de Diego Rossi sevinci

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Diego Rossi, uzun bir aranın ardından 21 kişilik maç kadrosunda yer buldu.

AA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 20:28
Fenerbahçe'de Diego Rossi sevinci
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Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli formayla 2'si Avrupa 1'i lig maçını sakatlığı sebebiyle kaçıran Rossi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlamıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus, Demir Grup Sivasspor karşısında Rossi'yi yedek soyundurdu.


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