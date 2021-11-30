Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın neden oynatılmadığını Tümer Metin açıkladı

30 Kasım 2021 Salı, 11:06

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımda Vitor Pereira’nın kadro tercihleri tartışılırken, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Pereira’nın Pelkas’ı neden tercih etmediğini açıkladı. Metin, Portekizli teknik direktörün “Ben Pelkas’ı oynatırsam Mesut-İrfan-Pelkas olur, önde de santrfor var. Geride pozisyon veririm” diye düşündüğü için Yunan futbolcuyu sahaya sürmediğini belirtti.

Metin’in açıklamaları şöyle:

VITOR PEREIRA'YA: KAFANIN HİÇBİR BÖLÜMÜNDE KAZANMAK VAR MI?

Bu kadar muhafazakar olunmaz, muhafazakar olduğun dakika bu kadar inatçı da olunmaz. Nasıl hayal ediyorsun, neyi hayal ediyorsun, nasıl kazanırım diyorsun? Kafanın hiçbir bölümünde kazanmak var mı? Beraberliğe ancak bu şekilde kitlersin maçı. Kazanmak isteyen herhangi bir hoca, bugün Pereira'nın yaptığı hiçbir şeyi yapmazdı.

VITOR PEREIRA YANLIŞ YOLLARA SAPIYOR

Galatasaray derbisi öncesinde Pereira'ya dokundular. Şimdi o dokunuşun etkileriyle, dokunulan oyuncuları oynatmak için yine yanlış yollara sapıyor. Oynatayım ben, dokunuldu bana onları oynatmak için yanlış işler yapıyor.

PELKAS BU YÜZDEN Mİ OYNAMIYOR?

Bugün ne başladığı 11'le ne de bitirdiği 11'le bu maçın 5 dakikası böyle oynanmaz. Ben Pelkas'ı da oynatırsam, Mesut-İrfan-Pelkas olur, önde de santrfor var. Geride pozisyon veririm diye düşünüyor ama maç 1-1 bitti. Kazanma adına bir şey yapmıyor Pereira, geçen hafta da yapmadı.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN TEPKİSİ ÜZERİNE

Oyuncular teknik direktöre böyle davranmayacak diyorlar, ben kesinlikle karşıyım. Oyuncu da senin kadar etkileniyor, oyuncunun da sosyal hayatı, senin kadar etkileniyor, hırpalanıyor. Bugünkü görüntü için söylüyorum, İrfan Can, Fenerbahçe'nin kaleye gidebilmesinin tek yolu. Galatasaray maçında bir iki kişi daha sayabilirim ama bugün tek İrfan tek. Pereira, onu dışarı alıyor. Kaybet ya maçı, yine berabere bitsin, sen çıkartma onu. Serdar Dursun'un kafasına bir tane attı, bir tane daha atabilir, bir şey yapabilir."