Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları başladı
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 1. hafta maçında perşembe günü saat 19.45'te Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 1'inci hafta maçında perşembe günü saat 19.45'te Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Dün itibarıyla bireysel çalışmalara başlayan yeni transfer Michy Batshuayi, bugün takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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