Fenerbahçe'de Dominik Livakovic fark yarattı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, son haftalardaki başarılı performansı ile dikkat çekti.
Fenerbahçe’de kaleci Livakovic, son haftalarda artan formuyla ön plana çıkıyor.
Hırvat kaleci, sezon başında inişli çıkışlı bir grafik çizse de bu tabloyu tersine çevirmeyi başardı. 29 yaşındaki file bekçisinin performansı, istatistiklere de yansıdı.
28 MAÇTA 25 GOL YEDİ
Ligde maç başına 1.9 kurtarış yapan Livakovic, kalesinde 25 gol gördü. Bu gollerin 17’si ceza sahası içinden, 8’i ise ceza sahasının dışından geldi. Ligde 28 maçta forma giyen Hırvat kaleci, yüzde 68 kurtarış oranına ulaştı.
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