Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gol orucu devam etti

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:04

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:04

Ligde ilk 10 maçta 10 gol, 4 asistlik muazzam bir performans ortaya koyan Edin Dzeko, son 2 karşılaşmayı ise boş geçti.

ICARDI'Yİ GERİDE BIRAKACAKTI

Trabzonspor maçının ardından Adana Demirspor deplasmanında da ağları bulamayan Boşnak yıldız, pazar akşamı 1 gol atsaydı krallık yarışında zirveyi paylaştığı Icardi'yi geride bırakacaktı.

6 kez rakip kalede şut tehdidi oluşturan tecrübeli santrfor, bunların 4'ünde çerçeveyi buldu ancak Adana Demirspor kalecisi Ertaç'ı geçemedi.