Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gol orucu devam etti
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Boşnak yıldız Edin Dzeko ağları bulamadı.
Ligde ilk 10 maçta 10 gol, 4 asistlik muazzam bir performans ortaya koyan Edin Dzeko, son 2 karşılaşmayı ise boş geçti.
ICARDI'Yİ GERİDE BIRAKACAKTI
Trabzonspor maçının ardından Adana Demirspor deplasmanında da ağları bulamayan Boşnak yıldız, pazar akşamı 1 gol atsaydı krallık yarışında zirveyi paylaştığı Icardi'yi geride bırakacaktı.
6 kez rakip kalede şut tehdidi oluşturan tecrübeli santrfor, bunların 4'ünde çerçeveyi buldu ancak Adana Demirspor kalecisi Ertaç'ı geçemedi.
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