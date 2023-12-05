Fenerbahçeli golcü Edin Dzeko'dan derbi açıklaması!

Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Boşnak golcü Edin Dzeko, maçın ardından konuştu. Dzeko, "Galip gelmek çok önemliydi. Önümüzde birkaç gün dinlenme fırsatı olacak. Beşiktaş maçı, büyük bir maç. İyi oyuncuları var. O maça kadar olan süreyi iyi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 00:00
Fenerbahçeli golcü Edin Dzeko'dan derbi açıklaması!
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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko 4-1 biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fred'in takıma dönmesini değerlendiren Dzeko, "Sahada olduğu zaman onun orada olduğunu hissediyorsunuz, Fred büyük bir oyuncu. Fred'i çok özledik. Fiziksel olarak daha da üzerine koyacaktır. Kolay değil. 1 ay boyunca sakat olmak kolay değil. Fred'in bugün oyunu, daha altını ve süre olarak daha azını bekliyordum" ifadelerini kullandı.

DERBİ AÇIKLAMASI

Son olarak gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine değinen Dzeko, "Galip gelmek çok önemliydi. Önümüzde birkaç gün dinlenme fırsatı olacak. Beşiktaş maçı, büyük bir maç. İyi oyuncuları var. O maça kadar olan süreyi iyi değerlendireceğiz ve o maça da en iyi şekilde hazırlanacağız" sözlerini sarf etti.


Edin Dzeko fenerbahçe beşiktaş Sivasspor

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