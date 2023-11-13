Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'İsmail Kartal'ın acilen rahatlaması gerekiyor'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 08:44

Güncelleme: 13.11.2023 - 08:44

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

"Adana Demir’in Fenerbahçe maçını ele alma biçimi, Avcı’nın Trabzonspor’undan bambaşka oldu. Onlar Onuachu’ya 60 metrelik uzun toplarla oynama yolunu seçmediler, geriden pasla çıkmaktan vazgeçmediler. Çıkabildiklerinde kanatlardan iki Yusuf’la zaman zaman etkili oldular. Ancak çıkamadıklarında da Fenerbahçe presine karşı koyamadılar. Fenerbahçe özellikle ilk 1 saatte defalarca önde top kazandı, yedisi isabetli 15 şut yolladı Adana kalesine. Ancak Fenerbahçe’de özellikle belli isimlere ekstra yük binmesi özellikle son bölümde yorgunluk ve düşüşleri beraberinde getirdi. Son 8 günde 3 maça başlayan Samuel, Zajc, Tadic’in yanı sıra sezon başından beri çok yüzdeli oynayan 37’lik Dzeko’da yorgunluk sinyalleri söz konusu." (Uğur Meleke - Hürriyet)

"KAYBEDİLMİŞ BİR ŞEY YOK"

"Son 1 haftada biri Ludogorets maçı olmak üzere 2 yenilgi 1 beraberlik var. Ligde de 5 puan kayıp var. Yaklaşık 2-2.5 aydır ciddi bir geriye gidiş olacağını defalarca vurguladım. Üstünde durduğum en önemli nokta Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski gibi çok önemli yabancılar eğer kolay maç trafiğinde dinlendirilirse ve idmanlarda kondisyon yüklemesi yapılmazsa ciddi düşüş olur diye görüş bildirdim. Fred sakatlandı, Adana'da gördük ki Tadic sanki halı sahada top oynuyor, Dzeko iyice düşüş içinde. Daha da önemlisi 24 yaşındaki Szymanski ciddi fizik kaybında. Ligdeki çekiştiği rakiple puanlar eşit… Kaybedilmiş bir şey yok. Eğer İsmail Kartal bu gerçekleri görüp milli arayı iyi değerlendirirse işler tekrar yoluna girer aksi takdirde en büyük hedef yine tehlikeye girer. Ferdi'den sona ciddi maç eksiğine rağmen Crespo'yu beğendim." (Ömer Üründül - Sabah)

"3 TANE KIRMIZI KART VERMELİYDİ"

"Halil Umut Meler ufak tefek kart ve faul hatalarıyla maçı 73. dakikaya kadar getirmişti. 73. dakikada olanları görünce gözlerime inanamadım. Önce Belhanda ile Oosterwolde birbirlerini itip çekmeye başladılar. Ardından bu iki oyuncunun yanına koşarak gelen N’Diaye ve Rodrigues, Fenerbahçeli Oosterwolde’yi kucaklayıp yere yatırdılar. Bu davranışlar futbol oyununa ait davranışlar değildi. N’Diaye ve Rodrigues’in yaptıkları sokak kavgasında yapılacak hareketlerdi. Ve bu iki oyuncu kırmızı kart görecekleri yerde sarı kart dahi görmediler. En azından bu iki oyuncudan birine bile kırmızı kart çıkmış olsa kabul ederdim ama bu iki oyuncunun futbol dışı hareketlerinin görmezden gelinmesi, Türk hakemliğinin geldiği noktayı göstermesi açısından ibret vericiydi! Maçın uzatma dakikalarında sarı kartı olan Belhanda, Crespo’nun kafasına, kafa topu mücadelesinde kolunu hazırlayarak, planlı ve kontrolsüz şekilde vuruyor. Burada Belhanda net ikinci sarıyı hak etmişken, hakem faul dahi çalmıyor." (Deniz Çoban - Fanatik)

"İSMAİL KARTAL'IN ACİLEN RAHATLAMASI GEREKİYOR"

İsmail Kartal'ın acilen rahatlaması gerekiyor. O koltuğa tam olarak oturması gerekiyor. Gelecek kaygısı, "beni buraya layık görmüyorlar mı acaba" anksiyetesini bırakması, "kaybedersem de ben kaybederim" demesi lazım. Misal Tadic'i oynatmamaya cesaret etmesi lazım. Misal Cengiz her girdiğinde İrfan'ı çıkartmaması lazım. Misal Dzeko sahadayken Batshu'lu 4-4-2 de deneyebilmesi lazım. Misal Osayi 3 maçtır kötüyken Müldür'ü oynatabilmesi lazım. Zajc'a evlatçılık yapacağına Bartuğ'u kazanması lazım. Batshu'yu sol kenarda da deneyebilmesi lazım. Özetle kendine güvenmesi lazım. Yoksa stresi yönetemeyecek gibi görünüyor. Yönetimin de devre arasında 3 net transfer (Stoper - 6 numara ve başka skorer bir kenar forvet) yapması lazım. Ayrıca Kartal'a 'endişelenme' demeleri lazım." (Serdar Ali Çelikler - Habertürk)