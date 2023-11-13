Hilmi Türkay
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Fenerbahçe’yi Ertaç durdurdu

13 Kasım 2023 Pazartesi

Fenerbahçe’de Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Fred’in sakatlanmaları camiada büyük endişe yarattı. Haklıydılar. Peşpeşe gelen Trabzon ve Ludogorets maçlarındaki yenilgiler bunun net göstergesi. Kadro derinliğinden hep söz eder avantaj teşkil eder deriz. Ancak yerinde yapılırsa. Bugün Fenerbahçe savunma ve orta sahasında boşalan yerler doldurulamıyor. Çünkü alternatifler yok. Ocak ayı belki çare olabilir. Yabancı alınırsa birilerinin gitmesi söz konusu olacak. Bazı sakatlık nedense uzun sürüyor bunlar aşırı yüklenmeden mi kaynaklı, yoksa futbolcuların kendilerine bakmamalarından mı? Bir diğeri  doktorlar mı yetersiz? Adana Demirspor maçı Fenerbahçe’nin yeniden dirilişini gerektiriyordu. Buna mecburdu. İki taraf gördüm ki derslerine iyi çalışmış. Tribünler harikaydı. Hep söylerim futbol seyirciyle güzel. Keyifli bir mücadele oldu. Fenerbahçe ilk bölümde fırsatları değerlendiremedi. Bunu açmam gerekirse Ertaç kalesinde devleşti. Kurtardığı topları sayamadım. Dzeko ile Ertaç arasında düello yaşandı desem abartmış olmam. Bazı futbolcuların zeminden şikayetçi olduğu haberini aldım. Serzenişlerinde haklılar. Evet zemin kötüydü.

Oyun kora kor giderken tansiyonun bir anda yükselmesine anlam veremedim. Yaşananlar gereksizdi. 90 dakikadan gol sesi çıkmaması enteresan. Birer puan iyi mi bilemem. Ama F.Bahçe’nin bu puana sevinmediğini biliyorum.

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