Fenerbahçe’yi Ertaç durdurdu
Fenerbahçe’de Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Fred’in sakatlanmaları camiada büyük endişe yarattı. Haklıydılar. Peşpeşe gelen Trabzon ve Ludogorets maçlarındaki yenilgiler bunun net göstergesi. Kadro derinliğinden hep söz eder avantaj teşkil eder deriz. Ancak yerinde yapılırsa. Bugün Fenerbahçe savunma ve orta sahasında boşalan yerler doldurulamıyor. Çünkü alternatifler yok. Ocak ayı belki çare olabilir. Yabancı alınırsa birilerinin gitmesi söz konusu olacak. Bazı sakatlık nedense uzun sürüyor bunlar aşırı yüklenmeden mi kaynaklı, yoksa futbolcuların kendilerine bakmamalarından mı? Bir diğeri doktorlar mı yetersiz? Adana Demirspor maçı Fenerbahçe’nin yeniden dirilişini gerektiriyordu. Buna mecburdu. İki taraf gördüm ki derslerine iyi çalışmış. Tribünler harikaydı. Hep söylerim futbol seyirciyle güzel. Keyifli bir mücadele oldu. Fenerbahçe ilk bölümde fırsatları değerlendiremedi. Bunu açmam gerekirse Ertaç kalesinde devleşti. Kurtardığı topları sayamadım. Dzeko ile Ertaç arasında düello yaşandı desem abartmış olmam. Bazı futbolcuların zeminden şikayetçi olduğu haberini aldım. Serzenişlerinde haklılar. Evet zemin kötüydü.
Oyun kora kor giderken tansiyonun bir anda yükselmesine anlam veremedim. Yaşananlar gereksizdi. 90 dakikadan gol sesi çıkmaması enteresan. Birer puan iyi mi bilemem. Ama F.Bahçe’nin bu puana sevinmediğini biliyorum.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Emekliler 5 bin liralık ikramiyeye tepkili
- Kanserde tarihi bir ilk adım
- Rıfat Ilgaz’ı kitaplarını imzalıyorken özlemek...
- Kumalar Dağı'nda doğaseverler Yılkı atlarıyla karşılaştı
- Çiftliğe inip yiyecek arayan 2 kurt kamerada
- Pandaların korunma serüveni
- Tarzıyla göz kamaştıran adam
- Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu anlatıyor
- Hamas, İsrail tanklarını böyle imha etti
- Roma Tiyatrosu, akademik çalışmalara ev sahipliği yaptı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon değerindeki soru!
- Özel'in Anıtkabir ziyaretinde 'çelenk' krizi!
- Kuyumcular en büyük kâr diyerek açıkladı
- 'HEDEP'le AK Parti arasında görüşme başladı'
- Real Madrid'de Arda Güler krizi!
- 'Sen mikrobun kendisisin'
- Liseli gençlerin skandalı
- Kalkış Kocaeli, varış Hayfa!
- Can Atalay'ın akıbetini bakın kim açıkladı!
- Anıtkabir'de 'Andımız' müdahalesi!