Fenerbahçe'de Emre Mor iddiası
Geçen sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük'teki performansıyla dikkat çeken Emre Mor'un, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ileri sürüldü.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, Fatih Karagümrük'ün 24 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Fenerbahçe'yi istiyor.
Fenerbahçe ile Karagümrük kadın futbol takımlarının Vefa Stadı'nda oynadığı maçın önemli bir transfer görüşmesine sahne olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma arasında transfer pazarlığı yapıldığı ileri sürüldü.
Hurma'nın, İspanya Ligi ekibi Celta Vigo'dan bonservisini aldığı genç oyuncudan para kazanmaya sıcak baktığı kaydedildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Bu sezon 29 maçta 6 gol, 4 asistle oynayan ve performansıyla dikkat çeken Emre'nin de Fenerbahçe'den gelen teklife olumlu baktığı kaydedildi. Genç yeteneğin Devler Ligi'nde mücadele etmeyi istediği belirtildi. Koç'un ayrıca ziyarette TFF seçimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.
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