Bir garip olay: Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 1. ve 2. değil, 3. olan sporcu Rabia Göçer'in haberi yapıldı

Giresun'da 25-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Rabia Göçer 51 kg kadınlarda Türkiye üçüncülüğü başarısı sağladı. Ancak çeşitli haber sitelerinin Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda yarışan ve 1. ve 2. olan kişileri haber yapmak yerine 3. olan Rabia Göçer'i haber yapması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 10:45
Bir garip olay: Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 1. ve 2. değil, 3. olan sporcu Rabia Göçer'in haberi yapıldı
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Giresun'da 25-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan ve 81 ilden 440 sporcunun katıldığı Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda; Rabia Göçer 51 kg kadınlarda, 45 kg koparma ve 53 kg silkme ile Türkiye üçüncüsü oldu. Göçer'in madalyasını Giresun Valisi Enver Ünlü takdim etti.

Ancak çeşitli haber siteleri o Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda yarışan ve 1. ve 2. olan kişileri haber yapmak yerine 3. olan Rabia Göçer'i haber yaptı.

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasındaki (51 kg) kadın sporcular şu şekildeydi:

  • Görkem Su Çam 50 koparma 60 silkme yaparak Türkiye 1'incisi oldu.
  • Fatma Çetin 45 Koparma 55 silkme yaparak Türkiye 2'incisi oldu.
  • Rabia Göçer 45 Koparma 53 silkme yaparak Türkiye 3'üncüsü oldu.

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