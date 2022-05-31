Bir garip olay: Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 1. ve 2. değil, 3. olan sporcu Rabia Göçer'in haberi yapıldı

31 Mayıs 2022 Salı, 10:45

Giresun'da 25-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan ve 81 ilden 440 sporcunun katıldığı Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda; Rabia Göçer 51 kg kadınlarda, 45 kg koparma ve 53 kg silkme ile Türkiye üçüncüsü oldu. Göçer'in madalyasını Giresun Valisi Enver Ünlü takdim etti.

Ancak çeşitli haber siteleri o Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda yarışan ve 1. ve 2. olan kişileri haber yapmak yerine 3. olan Rabia Göçer'i haber yaptı.

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasındaki (51 kg) kadın sporcular şu şekildeydi: