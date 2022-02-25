Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlanarak oyundan çıktı
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag deplasmanında sakatlanarak oyundan çıktı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk oldu.
İlk maçı İstanbul'da 3-2 kaybeden Fenerbahçe Prag'daki karşılaşmaya Altay; Osayi-Samuel, Serdar, Tisserand, Szalai; Sosa, Mert Hakan; Valencia, Pelkas, Ferdi; Serdar 11'i ile çıktı.
Karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, oyuna devam edemedi. Bir süre 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe, bu anlarda rakibi karşısında 2-0 geri düştü. 28. dakikada Nazım Sangare, Ferdi'nin yerine oyuna dahil oldu.
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