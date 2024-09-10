Fenerbahçe'de forma giymişti: Victor Moses İngiltere'ye geri döndü!

İngiltere Championship ekibi Luton Town, 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de forma giymişti: Victor Moses İngiltere'ye geri döndü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 14:01

İngiltere Championship takımlarından Luton Town, kadrosunu Victor Moses ile güçlendirdi.

İngiliz ekibi, Spartak Moskova'dan ayrılan ve serbest statüde yer alan Moses ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

Moses, kariyerinde 2019-2020 döneminde kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti.

Fenerbahçe forması altında 23 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

Kariyerinde birçok takımda mücadele eden Moses, İngiltere'de Crystal Palace (2007–2010), Wigan Athletic (2010–2012), Chelsea (2012–2021), Liverpool (2013–2014, Kiralık), Stoke City (2014–2015, Kiralık), West Ham United (2015-2016, Kiralık) formalarını terletmişti.


Etiketler: #Victor Moses #Luton Town FC #transfer #fenerbahçe

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