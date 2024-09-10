Selahattin Baki'den transfer itirafı: Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:19

Güncelleme: 10.09.2024 - 12:19

Fenerbahçe'de 2018-2024 yılları arasında başkan Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Selahattin Baki, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

United World Grubu'nda transferlerden sorumlu olan Baki, Fenerbahçe'den Beerschot kulübüne kiralanan Omar Fayed hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Omar Fayed

"ÇOK UMUTLUYUM"

Baki, "Omar Fayed'den çok umutluyum, güzide bir yetenek. Futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirirken Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gözlemci raporlarını okuduk. Gelişime açık bir futbolcu olduğu ve ilerleyen süreçte çok önemli yerlere gelebileceği bu raporlarda yazılıydı. Fenerbahçe ile oyuncunun temsilcisinin iyi ilişkileri sayesinde Fayed'i Türkiye'ye getirmeyi başardık. Paris Olimpiyat Oyunları'nda Mısır Milli Takımı ile adından sıkça söz ettirdi. Dirk Kuyt, kendisini Beerschot'ta görmeyi çok istedi. Belçika Ligi de futbolcuların kendini göstermesi adına önemli bir podyum" ifadelerini kullandı.

Sheffield United'da forma giyen Ivo Grbic'in Çaykur Rizespor'a transferi hakkında da açıklamalarda bulunan Selahattin Baki, "Önemli özgeçmişe sahip olan bir kaleci. Atletico Madrid, Lille ve Sheffield United formalarını terletti. Oyuncunun Süper Lig'e uyumlu bir karaktere sahip olduğunu düşünüyorum. Çaykur Rizespor, faydalı bir takviye yaptı" dedi.

Vinicius Souza

"FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI"

Selahattin Baki, son olarak ismi Fenerbahçe ile anılan Vinicius Souza hakkında konuştu.

Baki, "Fenerbahçe, Sheffield United forması giyen Vinicius Souza için teklifte bulundu. Bu teklif, İngiliz ekibinin 1 sene önce oyuncu için yaptığı yatırımın altında bir teklifti. Aynı zaman zarfında Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferinde son aşamadaydı ve Faslı futbolcu, Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Kısa süre içerisinde Amrabat transferi neticelendiği ve Souza için yapılan teklif, beklentinin altında kaldığı için oyuncunun transferi gerçekleşmedi" diye konuştu.