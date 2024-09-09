İstanbul'a gelmişti: Fenerbahçe, Filip Kostic'in transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 31 yaşındaki Sırp oyuncu Filip Kostic'i renklerine bağladığını açıkladı.

İstanbul'a gelmişti: Fenerbahçe, Filip Kostic'in transferini resmen açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 19:19

Fenerbahçe, Juventus'tan Filip Kostic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçemize hoş geldin Kostic. Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, Juventus'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı. Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi" denildi.

JUVENTUS TRANSFERİ DUYURDU

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Filip Kostic için ilk resmi açıklama Juventus'tan geldi.

İtalyan ekibi, Kostic'in Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Juventus'un açıklamasında, "Torino'ya geldiğinden bu yana bağlılık, adanmışlık, ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip" ifadeleri kullanıldı.

87 MAÇTA 18 GOLE KATKI

Juventus'ta iki sezonda 87 maçta sahaya çıkan Kostic, 3 gol attı ve 15 asist yaptı.


Etiketler: #Filip Kostic #transfer #fenerbahçe #juventus

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