Temsilcimiz pes etmedi: Fenerbahçe tur umutlarını İstanbul'a bıraktı! Olympiakos 3-2 Fenerbahçe

Yayınlanma: 11.04.2024 - 18:39

Güncelleme: 11.04.2024 - 21:44

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında İsmail Kartal'ın yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe, Jose Luis Mendilibar'ın ekibi Olympiakos'a konuk oldu.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Olympiakos 3-2 kazanırken goller; 8. dakikada Konstantinos Fortounis, 32. dakikada Stevan Jovetic ve 57. dakikada Chiquinho'dan geldi.

Temsicimiz Fenerbahçe'nin gollerini ise 68. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 74. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti kaydetti.

Turun rövanş maçı, 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de İstanbul'da oynanacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | Olympiakos 3-2 Fenerbahçe

87' Olympiakos'ta Ayoub El Kaabi ve Georgios Masouras oyundan çıktı. Quini ile Youseff El Arabi oyuna girdi.

84' Fenerbahçe'de Becao'nun yerine Bonucci oyuna girdi. Olympiakos'ta da Chiquinho'nun yerine Vicente Iborra oyuna girdi.

82' Ev sahibi ekipte Stevan Jovetic oyundan alınırken yerine giren isim Andre Horta oldu.

78' Sol kanatta topla hızlı çıkan Ferdi, Georgios Masouras'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Masouras sarı kart görüyor.

75' Gol! Ferdi'nin sol kanattan ortasında Szymanski'nin dokunduğu top İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can'ın sağ ayağıyla vuruşu köşeden ağlarla buluştu.

73' Sarı-lacivertlilerde Fred, rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

68' GOL GOL GOL! Fenerbahçe, Tadic penaltıdan farkı ikiye indirdi. Durum 3-1!

67' Sağ kanatta İrfan Can'ın pasıyla topu alan Osayi son çizgiden içeriye çevirdiği sırada yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Pozisyonun ardından Panagiotis Retsos sarı kart gördü.

66' PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı.

63' OLMADI! İrfan Can'ın ortasında Dzeko'nun kafayla aşırttığı topa Szymanski kafayla dokundu. Kaleci parmaklarının ucuyla topu kornere yolladı.

62' Fenerbahçe'de Rade Krunic ve Miha Zajc oyundan alındı. Fred ve İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

61' KALECİ! İyi paslarla gelen Fenerbahçe'de ceza sahası içinde topla buluşan Osayi sol ayağıyla kaleye vurdu. Kaleci köşeye giden topta gole izin vermedi.

57' Olympiakos üçüncü golü buldu. Skor 3-0. Krunic'in kaptırdığı topta hızlı paslarla gelen Olympiakos'ta topu alan Chiquinho köşeye yerden vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.

51' Yine bir kaptırılan topta Ayoub El Kaabi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Livakovic gole izin vermedi.

45' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruş yan ağlarda kaldı.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

44' Oosterwolde sedye ile kenara geldi. Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.

32' Skor 2-0 oldu. Olympiakos ikinci golü buluyor. Fortounis'in ceza sahası içine ara pasında topu alan Stevan Jovetic düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

27' LIVAKOVIC! Konsantinos Fortounis'in ceza sahası içine ortasında David Carmo'nun kafa vuruşu Livakovic kornere çeldi.

26' Pasla kullanılan kornerin devamında İrfan Can Kahveci'nin kale önüne ortasında Miha Zajc için ofsayt bayrağı havada.

22' Hakeme itirazlarda bulunan İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.

18' Georgios Masouras'ın sağ kanattan ortasında Becao riske girmeyerek topu kornere yolladı.

8' Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırmak istediği top Konsantinos Fortounis'te kaldı. Fortounis'in ceza sahasından çektiği şut köşeden ağlara gitti.

7' KAÇTI! Sağ kanatta topu alan İrfan Can'ın klas pasında topu alan Dzeko dar açıdan vurdu. Top kaleciden döndü.

4' Hızlı çıkan Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in ortasında Dzeko'nun gelişine volesi savunmadan kornere gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.