Fenerbahçe’de geçen sezonun yıldızı Zajc, şimdi yokları oynuyor
Fenerbahçe’de geçen sezonun yıldız ismi Miha Zajc sakat ve cezalı olmamasına karşın son 1 aydır takımdaki yerini alamıyor.
Sloven futbolcu, geçen sezon 41 resmi maçta 9 gol, 2 asistlik performansıyla göz doldurmuştu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, son haftalarda teknik direktör Jorge Jesus’tan kesik yedi.
Zajc, UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev, Rennes; Süper Lig’de Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kadrodaydı. Ancak hiç süre almaması dikkat çekti. Zajc, Beşiktaş derbisinde ise maç kadrosuna dahi giremedi. Buna milli takım kampından geç dönmesi gerekçe gösterildi. Zajc, Fenerbahçe’deki sözleşmesinin son sezonunu geçiriyor. Yönetimin, tecrübeli futbolcuya birkaç kez yeni sözleşme teklif ettiği bilgisi var. Ancak Zajc’ın bu öneriye sıcak bakmadığı kaydediliyor. F.Bahçe’nin, yeni kontrat ısrarının süreceği bildirildi. Sloven futbolcuyla İtalya’dan ve İspanya’dan bazı kulüplerin ilgisi olduğu biliniyor.
3 İSİMDEN KÖTÜ HABER
F.Bahçe’ye 3 futbolcusundan kötü haber geldi. Beşiktaş derbisinde dizine darbe alan ve travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş, yarın UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Larnaca maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Luan Peres ve Joshua King özel program dahilinde çalışıyor. Ancak iki oyuncu tam olarak iyileşmeden riske edilmek istenmiyor. Bu nedenle Peres ile King de Larnaca mücadelesinde sahada olamayacak. Fenerbahçe-Larnaca maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
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