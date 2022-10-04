Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının hakemi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu 3. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Brubu 3. maçında AEK Larnaca ile kozlarını paylaşacak.
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.
Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.
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