Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu 3. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 11:56
Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının hakemi belli oldu!
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Brubu 3. maçında AEK Larnaca ile kozlarını paylaşacak.

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.


AEK Larnaca fenerbahçe uefa avrupa ligi hakem Chris Kavanagh

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