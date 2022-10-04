Fenerbahçe'de ocak ayında iki ayrılık birden gerçekleşebilir

Fenerbahçe'de lig ve Avrupa kadrosuna alınmayan Lemos'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe yönetimi şimdiye kadar olan alacakları ve bonservisini de vererek Lemos'la sözleşmeyi feshetmek istiyor. Ancak tek taraflı feshin sorun çıkarması ve FIFA ile karşı karşıya kalınmaması açısından bu hamle bekletiliyor.