Fenerbahçe'de ocak ayında iki ayrılık birden gerçekleşebilir

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 15:31
<p>Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de ocak ayında iki futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. </p>

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de ocak ayında iki futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. 

<p>Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde ayrılıklar ocak ayında da devam edecek. </p>

Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde ayrılıklar ocak ayında da devam edecek. 

<p>Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı iki maçta da mağlup ederek gruptan çıkmayı hedefliyor.</p>

Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı iki maçta da mağlup ederek gruptan çıkmayı hedefliyor.

<p><strong>OCAK AYINDA İKİ AYRILIK BİRDEN</strong></p> <p>Geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen ve taraftarların beğenisini toplayan 28 yaşındaki futbolcu, son haftalarda Jorge Jesus'tan kesik yemiş durumda. </p>

OCAK AYINDA İKİ AYRILIK BİRDEN

Geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen ve taraftarların beğenisini toplayan 28 yaşındaki futbolcu, son haftalarda Jorge Jesus'tan kesik yemiş durumda. 

<p>Miha Zajc'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ile Rennes, Süper Lig'de ise Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre almaması dikkat çekmişti. Sloven orta saha Beşiktaş derbisinde ise kadroda yer almadı.</p>

Miha Zajc'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ile Rennes, Süper Lig'de ise Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre almaması dikkat çekmişti. Sloven orta saha Beşiktaş derbisinde ise kadroda yer almadı.

<p><strong>Takvim'</strong>de yer alan habere göre Fenerbahçe'de sözleşmesinin son sezonunu geçiren Zajc'a yeni sözleşme teklif edilmiş ancak Sloven oyuncu bunu kabul etmemişti. Zajc'ın sözleşmesini uzatmaması halinde Sarı- Lacivertliler'in oyuncuyu devre arasında göndererek gelir elde etmeyi hedeflediği iddia edildi.</p>

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de sözleşmesinin son sezonunu geçiren Zajc'a yeni sözleşme teklif edilmiş ancak Sloven oyuncu bunu kabul etmemişti. Zajc'ın sözleşmesini uzatmaması halinde Sarı- Lacivertliler'in oyuncuyu devre arasında göndererek gelir elde etmeyi hedeflediği iddia edildi.

<p>Fenerbahçe'de lig ve Avrupa kadrosuna alınmayan Lemos'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe yönetimi şimdiye kadar olan alacakları ve bonservisini de vererek Lemos'la sözleşmeyi feshetmek istiyor. Ancak tek taraflı feshin sorun çıkarması ve FIFA ile karşı karşıya kalınmaması açısından bu hamle bekletiliyor.</p>

Fenerbahçe'de lig ve Avrupa kadrosuna alınmayan Lemos'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe yönetimi şimdiye kadar olan alacakları ve bonservisini de vererek Lemos'la sözleşmeyi feshetmek istiyor. Ancak tek taraflı feshin sorun çıkarması ve FIFA ile karşı karşıya kalınmaması açısından bu hamle bekletiliyor.

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